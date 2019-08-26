Москва, , 19:57 — REGNUM

Пожилая москвичка упала с палубы круизного теплохода, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 26 августа «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел накануне на Северном речном вокзале. Трёхпалубный теплоход вернулся в порт после круиза, который проходил по маршруту Москва — Соловки — Москва.

Спускаясь по внутренннему трапу вместе с другими пассажирами, 62-летняя пенсионерка оступилась и упала на пол средней палубы. В результате женщина получила несколько переломов и ушибы и была госпитализирована в одну из городских больниц.

Работники туристической фирмы и попутчики рассказали, что на протяжении всего круиза женщина злоупотребляла алкоголем в своей каюте и практически не выходила на палубу, а к моменту прибытия в порт «находилась в неадекватном состоянии».