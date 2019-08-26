Москва, , 18:31 — REGNUM

Мужчина погиб под колёсами электропроезда днём 26 августа на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации ведомства, инцидент произошёл на станции «Новая» Казанского направления Московской железной дороги. Поезд сообщением Москва — Шатура сбил мужчину средних лет. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место выехали сотрудники транспортной полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.