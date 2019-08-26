Рязань, , 18:25 — REGNUM

В селе Алешня Рыбновского района Рязанской области полицейские обнаружили подпольную накролабораторию. Хозяин дома в потайной комнате установил специально оборудование, поддерживающее оптимальный климатический баланс, и выращивал коноплю для последующей переработки в наркотик. Семена мужчина приобрёл через интернет, сообщили 26 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция по оперативной информации установила наблюдение за подозрительным домом. На огороде запрещённых растений не обнаружили, но мужчина несколько раз приносил удобрения в дом. Как оказалось, внутри была оборудована тайная комната, хозяин задекорировал вход в неё под облицовку стены. В помещении мужчина установил датчики температуры и влажности, вентиляционную систему и специальные осветительные приборы. Всё это в автоматическом режиме поддерживало благоприятный погодный режим для выращивания конопли. В другом тайнике дома мужчина хранил готовый наркотик.

В отношении 51-летнего хозяина дома возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.