Бразилиа, , 18:11 — REGNUM

«Бразильский президент Жаир Болсонару пообещал мобилизовать армию для борьбы с экологическими преступлениями в качестве ответа на критику, которая раздается как в Бразилии, так и по всему миру из-за предполагаемого бездействия его правительства перед лицом уничтожающих Амазонию пожаров», — пишет испанское издание La Vanguardia.

Ультраправый бразильский лидер подчеркнул, что пожары происходят по всей планете и не могут быть использованы как предлог для наложения международных санкций. «Защита сельвы — наш долг. Мы осознаем это и принимаем меры по борьбе с противозаконным обезлесиванием и любой другой угрозой, которая подвергает Амазонию риску», — сказал Болсонару. «Мы правительство, абсолютно нетерпимое к преступности, и на сферу охраны природы это тоже распространяется», — добавил он.

Президент объяснил, что в это время года север Бразилии неизменно страдает от периода засухи, жары и сильного ветра, из-за чего там регулярно возникают возгорания. «Вопреки тому, что мы не вышли за рамки среднего показателя для последних 15 лет, мы не удовлетворены и будем активно действовать, чтобы поставить пожары под контроль», — отметил Жаир Болсонару.