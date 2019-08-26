Калуга, , 18:21 — REGNUM

В Калужской области следователи обвинили 31-летнего водителя грузовым бетоносмесителем в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время водитель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом 26 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Место ДТП 40.мвд.рф

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 августа на соединительной автодороге «посёлок Аненки — микрорайон Силикатный», получили травмы, не совместимые с жизнью, пять человек, которые находились в автомобиле Kia Sportage. На месте происшествия погибли мужчина 1994 года рождения, две женщины 1975 и 1995 годов рождения, а также мальчик трёх лет. Мальчик 10 лет скончался в приемном отделении калужской областной больницы.

Водитель грузового автомобиля Mercedes получил травмы в виде переломов ноги и был доставлен в медицинское учреждение. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы. Ведётся расследование.

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