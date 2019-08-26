Барселона, Испания, , 17:52 — REGNUM

Специалисты ВМФ Испании произвели контролируемый взрыв снаряда, обнаруженного у пляжа в Барселоне. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на гражданскую гвардию каталонской столицы.

Напомним, накануне посетители пляжа Сан-Себастьян в Барселоне были эвакуированы из-за обнаружения в море снаряда, содержащего около 70 килограммов тротила. После этого доступ к пляжу был закрыт.

По данным местной полиции, речь шла о снаряде времён гражданской войны 1936−1939 годов в Испании.

Сегодня специалисты-взрывотехники доставили снаряд на глубину порядка 45 метров, после чего произвели его подрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

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