Архангельск, , 17:45 — REGNUM

Период полураспада короткоживущих радиоактивных изотопов, обнаруженных в воздухе после взрыыва на военном полигоне под Северодвинском, может длиться несколько суток. Об этом заявил проректор САФУ по научно-инновационному развитию, доктор физико-математических наук Марат Есеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Упомянутые (специалистами Росгидромета — ред.) изотопы являются короткоживущими, период их полураспада составляет от нескольких часов до нескольких суток, самый длительный у изотопа бария — менее 13 суток. За обозначенное время активность изотопов значительно падает, продукты — газообразные изотопы инертных газов», — заявил проректор.

Кроме того, Марат Есеев подчеркнул, что после взрыва на военном полигоне рядом с Нёноксой, ведется постоянный мониторинг радиоактивного загрязнения, и на сегодняшний день повышения фона не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, состав проб, отобранных в Северодвинске после взрыва на военном полигоне, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов.

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