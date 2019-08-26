Москва, 26 августа 2019, 17:38 — REGNUM

В Москве грузовой автомобиль перевернулся после столкновения с легковой машиной, сообщили 26 августа в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Авария случилась на Волоколамском шоссе.

«Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП ограничено движение в обе стороны. В ЦОДД рекомендуют пользоваться для проезда альтернативными маршрутами.