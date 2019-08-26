Ярославль, , 17:24 — REGNUM

В следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении чиновников департамента государственного жилищного надзора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Следственный комитет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 августа суд арестовал заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Анну Апольскую и бывшего замдиректора того же департамента Олега Бойченко.«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области. Преступления выявлены, в том числе, при взаимодействии с руководством областной администрации», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

По данным следствия, чиновники неоднократно получали взятки от директора двух управляющих компаний Ярославской области. Против него также возбуждено уголовное дело. По данным источников ИА REGNUM, сам взяткодатель сейчас находится на свободе. Не исключено, что он заключил сделку со следствием и дает показания на чиновников.

Возможно, количество эпизодов в деле вырастет, как и круг подозреваемых в коррупции в департаменте государственного жилищного надзора.

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