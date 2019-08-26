Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM

В Свердловской области с начала 2019 года произошло 137 дорожно-транспортных происшествий с участием городского общественного транспорта. Об этом со ссылкой на данные дорожной полиции региона сообщает информационный портал «Е1».

Уточняется, что в авариях с участием подвижного состава и автобусов общественного транспорта получили травмы 211 человек, причём 81 из них пострадали, упав в салоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что за первые семь месяцев в Свердловской области по вине только водителей автобусов произошло 76 ДТП, в которых погибли два человека. Ещё 116 свердловчан получили травмы.

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Напомним, что с начала 2017 года по вине водителей травмы получили более двух тысяч жителей Свердловской области.

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