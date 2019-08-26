Мальмё, Швеция, , 17:08 — REGNUM

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу возле городского пляжа в шведском городе Мальмё, сообщает 26 августа газета Sydsvenska со ссылкой на источники в полиции.

Перестрелка произошла утром в районе Риберсборг, популярном среди туристов. В результате стрельбы погибла 31-летняя женщина.

Издание утверждает, что причиной убийства может быть связь погибшей женщины с одним известным в Швеции представителем криминалитета.

Не исключено, что убийство было организовано с целью какого-то воздействия на этого члена преступного сообщества.

Полиция ведёт расследование.

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