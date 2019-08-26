Ярославль, , 17:03 — REGNUM

Ситуацию с затонувшем в Ярославле дебаркадером обсудит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Затонувший дебаркадер в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дебаркадер затонул во время буксировки на Волге недалеко от левого берега. Сейчас на поверхности виден лишь третий этаж сооружения. Дебаркадер может создавать помехи движению судов. Но поднять его со дна непросто. Это бетонная конструкция, сейчас заполненная водой.

Для определения характера повреждений место происшествия обследуют водолазы Ярославского речного порта. Обстоятельства дела сейчас исследует Ространснадзор.

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