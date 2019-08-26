Москва, , 17:08 — REGNUM

Судебное заседание по делу блогера Владислава Синицы состоится 2 сентября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы от 26 августа 2019 года назначено судебное заседание по уголовному делу в отношении Синицы В.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ на 11:00 2 сентября 2019 года. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого оставлена без изменений», — отметил представитель суда.

Отметим, что 26 августа состоялось предварительное судебное заседание. При этом процесс проходил в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Синица, известный под псевдонимом Макс Стеклов, по версии следствия, призывал к насильственным действиям в отношении детей силовиков.

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