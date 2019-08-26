Ульяновск, , 16:49 — REGNUM

В Николаевском районе Ульяновска вынесен приговор 43-летнему жителю города, ранее судимого за кражи, по факту попытки похищения иконы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 14 марта 2019 года злоумышленник попытался похитить из одного из домов в селе Мордовский Канадей иконы «Воскресение Христово с двунадесятыми праздниками». Стоимость иконы оценивается почти в 15 тыс. рублей. В ходе разбирательств установлено, что он был ранее судим за кражи.

Суд признал его виновным в совершении краже, незаконно проникновении в жилище, покушении на тайное похищение чужого имущества. Ему назначено два года один месяц колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году из храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Вырыстайкино Сенгилеевского района в Ульяновской области было похищено нескольких икон и ящика для пожертвований. Под подозрение попал 23-летний парень, у которого обнаружены и изъяты девять икон, одну из них он уже успел продать.

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