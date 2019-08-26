Калининград, , 16:45 — REGNUM

На свиноферме ООО «Прибалтийская мясная компания три» указом губернатора Калининградской области Антона Алиханова введён карантин в связи с выявленными клиническими признаками африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 26 августа.

Признаки вируса были обнаружены 23 августа, в связи с чем и были введены ограничительные мероприятия. Карантин установлен до 23 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые АЧС в Калининградской области была обнаружена в конце 2017 года, а спустя это время вирус распространился на территории 12 округов. Вирус АЧС мог проникнуть в российский эксклав со стороны соседних Литвы или Польши. Литва борется с АЧС уже более шести лет.