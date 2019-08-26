Токио, , 16:30 — REGNUM

Гражданка России погибла в Японии во время восхождения на гору Фудзи, передаёт 26 августа агентство Kyodo.

По предварительным данным, 29-летняя женщина получила травмы головы и грудной клетки в результате падения на неё камня или осколка горной породы.

При этом местные власти заявили, что в ходе осмотра участка свидетельств обрушения породы обнаружено не было. Защитная сетка на склоне также не была повреждена.

В посольстве России в Японии пока не смогли официально подтвердить информацию об инциденте.