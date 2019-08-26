Красный Сулин, Ростовская область, , 16:08 — REGNUM

В Ростовской области курс снятия родовой порчи вылился в уголовное дело по факту мошенничества. Более 1,3 млн рублей жительница Красного Сулина перечислила цыганке за снятие родового проклятия.

«Местная 63-летняя пенсионерка целый месяц — с июля по август 2019 года — оплачивала курс по снятию родовой порчи незнакомой цыганке. Пенсионерка, будучи уверенной в правдивости полученной информации, переводила целый месяц деньги на счет мошенницы на общую сумму 1 млн 327 тыс. рублей», — сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».

На связь лжецелительница перестала выходить после того, как у пенсионерки закончились деньги.