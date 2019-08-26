Мадрид, , 16:02 — REGNUM

Учебно-тренировочный самолёт испанских ВВС разбился недалеко от населённого пункта Ла Манга в автономном сообществе Мурсия. Об этом сообщает испанская газета ABC. Инцидент произошёл сегодня утром, 26 августа.

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Воздушное судно рухнуло в воду в Средиземном море во время учебного полёта. Изначально минобороны страны сообщило, что пилот самолёта успел катапультироваться, однако позднее стало известно, что командир судна погиб.

В сети также появились кадры катастрофы. На видео видно, как самолёт CASA C-101 Aviojet входит в крутое пике и на большой скорости ударяется о поверхность моря. В настоящее время спасатели уж провели поисковую операцию и достали тело пилота из воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный случай произошёл в Азербайджане. В июле 2019 года самолёт ВВС страны выполнял ночные учебно-тренировочные полёты и пропал с радаров. Как было установлено позднее, воздушное судно рухнуло в Каспийское море, пилот погиб. Причиной катастрофы стала стая птиц, с которой столкнулся военный самолёт.

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