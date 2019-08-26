Каневский район, Краснодарский край, , 15:43 — REGNUM

Уголовное дело возбуждено после крушения в Краснодарском крае вертолета Ми-2 и гибели пилота. Об этом сообщает 26 августа пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Вечером 24 августа вертолет, управляемый 63-летним мужчиной, взлетел с поля племзавода «Воля» в станице Челбасской Каневского района края для осмотра сельскохозяйственных полей. По предварительным данным, полет проходил в нарушение требований Воздушного кодекса и Федеральных правил использования воздушного пространства.

Ми-2 рухнул на поле и сгорел. Пилот погиб. Устанавливаются ответственные лица и все подробности произошедшего. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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