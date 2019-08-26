Филадельфия, США, , 15:55 — REGNUM

Сотрудники полиции в Филадельфии (США) застрелили двух собак, напавших на человека на улице города. Об этом 26 августа сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нападение произошло около 4:40 утра по местному времени в понедельник. Собаки кусали мужчину за руки и ноги, когда прибыл наряд из трех полицейских и открыл стрельбу по животным.

Одна из собак, бульмастиф, умерла на месте, в то время как питбуль убежал с места происшествия. Неизвестно, была ли ранена вторая собака.

Пострадавший мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в критическом состоянии. Его имя не называется.

Пока неизвестно, кому принадлежали собаки.