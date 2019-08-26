Ставрополь, , 15:36 — REGNUM

Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) приступили к устранению последствий пожара, который произошёл в лаборатории третьего корпуса, сообщает 26 августа пресс-служба вуза.

Возгорание бытовых приборов произошло 25 августа в лаборантской кафедры биомедицины и физиологии института живых систем СКФУ. Благодаря оперативному реагированию сотрудников управления комплексной безопасности ситуацию быстро удалось взять под контроль. На место прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, возгорание было потушено, задымление устранено.

В результате пожара пострадавших нет, дорогостоящее оборудование не повреждено. Огонь уничтожил мебель и бытовые приборы в лаборантской, незначительные повреждения получили еще два помещения, расположенные рядом.

Как сообщила проректор по капитальному строительству и эксплуатации имущественного комплекса Ирина Карлова, сотрудники эксплуатационно-хозяйственного управления уже приступили к очистке помещений от последствий огня и дыма. В кабинетах будет проведен ремонт. На учебном процессе происшествие не отразится.

Причины возгорания будут определены дознавателем Главного управления МЧС РФ по СК, после чего заключение будет направлено в университет.