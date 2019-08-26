Новочеркасск, Ростовская область, , 15:30 — REGNUM

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования годовалого ребёнка. Под уголовное преследование попал 34-летний мужчина, игравший с девочкой в одном из новочеркасских ресторанов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 26 августа.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 17 августа текущего года в Новочеркасске. Один из гостей подбросил ребёнка вверх, в результате чего она ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол. С черепно-мозговой травмой девочку доставили в местную больницу скорой медицинской помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

25 августа стало известно, что врачи оказались бессильны — от полученных травм ребёнок скончался.

В ближайшее время будет проведён ряд экспертиз.

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