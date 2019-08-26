Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:07 — REGNUM

В Нижнем Тагиле пройдут надзорные мероприятия в связи с заявлениями работников медицинских учреждений города, опубликованными в СМИ, о нарушении их трудовых прав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выезд сотрудников аппарата региональной прокуратуры из Екатеринбурга в Нижний Тагил запланирован на 28 августа. В ходе надзорных мероприятий пройдёт встреча с медиками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за ситуацией связанной с массовым увольнением хирургов из центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила следят в Кремле.

Напомним, что ранее все шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления на увольнение, так как считают, что оплата труда не соответствует характеру служебной нагрузки.

В свою очередь в минздраве Свердловской области создали рабочую комиссию и уже уговорили одного из хирургов забрать заявление. Также заявлялось, что несмотря на проблемы без хирургической помощи в Нижнем Тагиле никто не останется.

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Отметим, что ранее массовое увольнение медиков случилось в Демидовской больнице Нижнего Тагила.

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