Укереве, , 14:58 — REGNUM

Трое малолетних детей из одной семьи погибли в результате пожара в жилом доме в Танзании, передает газета Mwananchi.

Трагедия произошла вечером 23 августа в деревне Бвисья в округе Укереве. Глава медицинского центра Бвисья Джокиму Коле сообщил, что доставленные в тяжелом состоянии пятилетний, трехлетний и двухлетний ребенок скончались в больнице. У них было обожжено от 65% до 100% тела, добавил Коле.

Начальник полиции по округу Укара Джозеф Пол подтвердил произошедшее. По его словам, причиной пожара, как показало предварительное расследование, стало неосторожное обращение детей с огнем. Предположительно, один из детей развел огонь, используя спичку, после чего огонь перекинулся на одежду, матрас и противомоскитную сетку, сказал он.