Лондон, , 14:55 — REGNUM

Полиция Шотландии арестовала 14-летнего подростка, который подозревается в причастности к поджогу школы Woodmill в Данфермлине. Об этом передает агентство Daily Mail со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным журналистов, подозреваемый должен предстать перед шерифским судом в Данфермлине во вторник, 27 августа.

Напомним, 80 пожарных Шотландской пожарно-спасательной службы (SFRS) прибыли на место происшествия в 17.05 в воскресенье. Пожар оказался «большим и сложным». К полудню понедельника, 26 августа, на территории школы все еще работают 10 пожарных расчетов и спецтехника.

«Мы все совершенно опустошены… — сообщил директор школы Сэнди Макинтош в Twitter-аккаунте. — Я от всего сердца благодарю экстренные службы за все, что они сделали для спасения нашей школы… Информация о закрытии школы будет обновляться».

Данных о пострадавших нет.