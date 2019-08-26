Луганск, 26 августа 2019, 14:46 — REGNUM
В районе населённого пункта Новоайдар один из членов 46-й бригады ВСУ врезался на грузовике в легковой автомобиль и скрылся, не оказав помощи пострадавшему водителю. Об этом заявил на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что командование ВСУ не обеспечило должного контроля над личным составом в период празднования Дня независимости Украины.
Ранее представитель Народной милиции ДНР заявил, что в посёлке Счастье пятеро боевиков той же бригады избили и ограбили владельца магазина, обвинив его в сепаратизме.
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