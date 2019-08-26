Первоуральск, Свердловская область, , 14:36 — REGNUM

Первоуральский городской суд вынес решение в отношении местного жителя обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор суда может быть обжалован в установленные законом сроки.

По версии следствия преступление произошло 18 декабря 2018 года. В тот день подсудимый и потерпевший выпивали, и вскоре между ними возникла ссора. Подсудимый нанёс несколько ударов потерпевшему, в результате чего тот упал, а попытавшись подняться, вновь получил от обидчика несколько ударов.

После этого подсудимый закурил сигарету и бросил тлеющий окурок в сложенную в комнате одежду. Из-за этого в квартире произошёл пожар, в результате которого потерпевший скончался.