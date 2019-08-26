Луганск, , 14:32 — REGNUM

В населённом пункте Счастье пятеро боевиков ВСУ ограбили магазин и избили его владельца, обвинив мужчину в сепаратизме, заявил 26 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Пятеро военнослужащих 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ устроили погром в магазине «Абрикос» на улице Мира 1 в населённом пункте Счастье.

Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его, забрав деньги из кассы, рассказал он.

Филипоненко отметил, что преступление произошло во время празднования Дня независимости Украины.

Читайте также: У двух боевиков ВСУ выявили симптомы чумы — Народная милиция ДНР