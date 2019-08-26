Луганск, 26 августа 2019, 14:32 — REGNUM
В населённом пункте Счастье пятеро боевиков ВСУ ограбили магазин и избили его владельца, обвинив мужчину в сепаратизме, заявил 26 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Пьяных оккупантов возмутило отсутствие флага Украины в помещении магазина, они обвинили продавца в сепаратизме и жестоко избили его, забрав деньги из кассы, рассказал он.
Филипоненко отметил, что преступление произошло во время празднования Дня независимости Украины.
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