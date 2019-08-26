Кострома, , 14:09 — REGNUM

В Костроме полицейские пресекли распространение недоброкачественных медицинских изделий, — сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного Комитета по Костромской области Ольга Вакурова.

Схема была проста: на складах в Московской области покупались просроченные индивидуальные перевязочные пакеты, затем их облачали в новую упаковку, ставили штамп своего предприятия и отправляли на продажу.

«По имеющейся информации, организатором незаконного бизнеса был костромич. Незаконная деятельность велась с мая 2018 года по август 2019 года, фальсифицированный товар оптом продавался перекупщикам, которые выходили на площадку госзакупок. По адресам производства и хранения продукции, а также в местах проживания сообщников проведено 12 обысков», — сообщила Ольга Вакурова.

У преступной группы изъято 4,5 тысячи просроченных индивидуальных перевязочных пакетов, столько же уже переупакованной фальсифицированной продукции, а также производственные печати и штампы, бухгалтерская документация.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.