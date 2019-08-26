Ачинск, Красноярский край, , 14:05 — REGNUM

Комиссия по определению ущерба завершила обследование домов жителей Ачинского района, пострадавших от взрывов на военном арсенале в Каменке. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в правительстве Красноярского края, ссылаясь на информацию администрации Ачинского района.

Уточняется, что комиссия работала в населённых пунктах Ключинского сельсовета с 19 по 23 августа. Специалисты составили 971 акт осмотра домов.

По данным районной администрации, на сегодняшний день более 350 человек обратились с заявлениями на получение единовременной материальной помощи. За частичную утрату имущества выплачивается до 20 тыс. рублей, за полную утрату — до 50 тыс. рублей. Заявления принимаются в консультационных пунктах в городе Ачинске и деревне Каменка.

Адресную помощь окажут из резервного фонда краевого правительства.

Кроме того, жители Ачинского района продолжают получать выплаты до 10 тыс. рублей. К 26 августа 1340 человек получили порядка 13 млн рублей, заверили в районном управлении социальной защиты населения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа под Ачинском в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части погиб один человек, 15 пострадали. 9 августа произошла вторая волна взрывов, медпомощь потребовалась ещё 25 пострадавшим.

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