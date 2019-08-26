Тольятти, Самарская область, , 14:23 — REGNUM

Водителя, который, вероятно, повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, задержали сотрудники Госавтоинспекции Тольятти. Об этом 26 августа сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, за нарушение правил дорожного движения сотрудники полиции задержали автомобиль «Лада» около дома на Ленинском проспекте.

Во время проверки документов сотрудники почувствовали резкий запах алкоголя, исходящий от водителя.

От медицинского освидетельствования водитель «Лады» отказался.

После установления личности водителя оказалось, что он уже привлекался в декабре 2018 года к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Тогда его лишили прав управления транспортным средством на 1 год и 8 месяцев и выписали штраф в 30 000 рублей.

Мужчина отстранен от управления автомобилем, который находится на штраф площадке.

«По признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», возбуждено уголовное дело», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 1 июля 2015 года при повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и отказе от медицинского освидетельствования в отношении нарушителя в РФ возбуждается уголовное дело по статье 264.1 УК.