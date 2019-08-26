Мальмё, Швеция, , 13:51 — REGNUM

В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.

В службе экстренной помощи SOS Alarm подтвердили телеканалу, что три человека были доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

По словам представителя местной полиции, в результате стрельбы ранен по крайней мере один человек.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в шведском Эребру произошла стрельба, в результате погибли два человека, еще один пострадал.

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