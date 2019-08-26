Борисполь, Украина, , 13:53 — REGNUM

В городе Борисполь Киевской области в двухэтажном доме произошёл взрыв, сообщили 26 августа в пресс-службе Государственный службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ, в результате один человек пострадал, повреждено окно квартиры. В ГСЧС отметили, что к счастью, после взрыва не начался пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, в США в штате Мэриленд после взрыва газа частично обрушилось здание торгового центра.

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