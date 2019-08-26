Новошахтинск, Ростовская область, , 13:31 — REGNUM

У 35-летнего жителя Новошахтинска, задержанного сотрудниками полиции, обнаружено в сумке и изъято 54 полимерных пакета с порошкообразным веществом. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

После проведения физико-химическое исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Ростовской области, было установлено, что изъятое вещество — наркотическое средство синтетического происхождения массой около 35 граммов.

По сообщению правоохранителей, подозреваемый держал у себя вещество для того, чтобы его впоследствии продать методом тайников-закладок.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.