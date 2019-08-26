Чебоксары, , 13:12 — REGNUM

В столице Чувашии в праздничных мероприятиях в честь 550-летия Дня города приняли участие около 100 тыс. жителей и гостей столицы. В органы внутренних дел доставлены за административные нарушения девять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

В полиции заявляют, что во время праздника «чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка допущено не было». Всего в праздничных мероприятиях приняли участие около 100 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем было в 2018 году (55 тыс. жителей и гостей столицы). В охране общественного порядка задействовано порядка 600 правоохранителей и народных дружинников.

По данным ведомства, с мест проведения праздничных мероприятий доставлены девять лиц за различные административные правонарушения. За мелкое хулиганство привлекли к ответственности четырёх граждан, за появление в общественных местах в состоянии опьянения — трое, за распитие алкоголя — двое.

Кроме того, в ходе досмотров изъято 12,5 литров алкогольной продукции, два перцовых газовых баллончика и 12 колюще-режущих предметов.

В ГИБДД Чувашии отмечают, что в ходе праздника «не допущено ДТП и инцидентов с участием пешеходов в местах проведения массовых мероприятий».