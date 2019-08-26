Новочеркасск, Ростовская область, , 13:10 — REGNUM

В Ростовской области продолжается поиск заключённого, сбежавшего 25 августа из новочеркасской тюрьмы. По некоторым данным, 44-летний беглец трижды судим, из-за большого количества взысканий за плохое поведение его должны были перевести в колонию строгого режима.

ИА REGNUM ранее сообщало, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». В настоящее время устанавливаются должностные лица, чьи действия привели к ЧП.

Напомним, 9 августа текущего года из миллеровского изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в убийстве Данил И. Задержать мужчину удалось на следующий день в Миллеровском районе. По подозрению в превышении должностных полномочий задержан начальник изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району.

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