Ясиноватая, ДНР, , 13:11 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов ДНР города Ясиноватая пострадали во время задержания подозреваемых в ограблении, сообщило 26 августа «Донецкое агентство новостей».

Местный житель позвонил в полицию и заявил, что в его дом ворвались вооружённые люди, которые хотят завладеть его имуществом.

Во время задержания подозреваемые оказали вооружённое сопротивление. В результате один из них был убит. Второй фигурант задержан, ему грозит наказание вплоть до смертной казни.

Правоохранители отметили, что подозреваемые могут быть причастны к серии громких преступлений в Ясиноватой и других городах ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомёта здание компании «Мостострой». Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Читайте также: Обстрел здания в Киеве квалифицировали как теракт