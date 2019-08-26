Барнаул, , 13:09 — REGNUM

В Первомайском районе Алтайского края недалеко от села Боровиха 24 августа загорелся и сгорел дотла пассажирский автобус. По свидетельствам очевидцев, которые сегодня, 26 августа, приводит «Вести-Алтай», обошлось без жертв, но транспортное средство сгорело полностью, предположительно — из-за неисправности.

Известно, что первым возгорание, начавшееся в задней части автобуса, следовавшего в Новосибирск, заметил водитель. Он сразу же остановился и открыл дверь. Все успели выйти и даже достать вещи из багажного отсека, но автобус, несмотря на усилия пожарных, восстановлению не подлежит.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года на 102 километре автомобильной дороги Павловск — Ребриха — Буканское тоже произошло серьёзное ДТП. В двух километрах от села Буканское водитель 1966 года рождения, управляя автобусом Setra S215HD, выехал на обочину и допустил опрокидывание в кювет. Пострадали 15 человек.

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