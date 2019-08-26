Уфа, , 12:56 — REGNUM

Два предприятия, нарушившие природоохранное законодательство, оштрафовали на 90 тыс рублей. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии.

По словам государственного инспектора Уфимского территориального управления Минэкологии Башкирии Ирины Беляевой, предприятия ООО «Уралгармет» и ООО «Компания Альфастрой», которые осуществляют свою хозяйственную деятельность у реки Белая, «не приняли меры по организации сбора, отвода и очистки ливневых и талых стоков с занимаемой территории, а также её обваловке по всему периметр».

Предприятия не установили водосборные лотки, поэтому на них отсутствует система транспортировки талой и ливневой воды в очистные сооружения.

На территории ООО «Уралгармет», в нарушение природоохранных норм, отходы металлолома складировали без твердого покрытия. Кроме этого, при обследовании территории, специалисты обнаружили строительные и бытовые отходы со следами сжигания отходов и розливами нефтепродуктов.

Представители ООО «Компания Альфастрой» же складировали строительные и бытовые отходы на берегу реки Белая.

«Ответственные должностные лица вышеуказанных предприятий привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов, вынесенных Уфимским территориальным управлением Минэкологии РБ, составила 90 тысяч рублей», — сообщают в ведомстве.

При повторной проверке инспекторами Минэкологии Башкирии установлено, что отходы, хранящиеся на берегу реки Белая, ликвидированы.