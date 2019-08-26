Львов, Украина, 26 августа 2019, 12:53 — REGNUM
На международной трассе «Киев — Чоп» во Львовской области Украины в аварии погибли два человека. Об этом, как передает информационное агентство УНН, сообщили в пресс-службе Львовской областной администрации.
В ночь на 26 августа в районе посёлка Верхнее Синевидное автомобили Volkswagen Polo и Skoda Super b остановились друг за другом, чтобы пропустить на повороте другой автомобиль. В Skoda сзади врезался автомобиль Audi Q7 под управлением жителя Верхнего Синевидного. В результате Audi отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове полицейский сбил двух человек на пешеходном переходе.
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