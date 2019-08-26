Вильнюс, , 12:39 — REGNUM

В Литве задержали двух российских пограничников, которые якобы незаконно пересекли государственную границу, сообщает телеканал LNK.

Отмечается, что вечером 23 августа с помощью системы видеонаблюдения литовские пограничники заметили на территории страны двух вооруженных пистолетами граждан. Обоих задержали в 800 метрах от контрольно-пропускного пункта в охраняемой приграничной зоне.

Задержанными оказались сотрудники погранслужбы ФСБ РФ. Они объяснили, что реагировали на нарушение границы и зашли в Литву непреднамеренно, передает телеканал. Однако официальных подтверждений или опровержения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбургской области был задержан гражданин Узбекистана, который, несмотря на запрет, решил попасть на территорию России. По данным прокуратуры, в 2017 году иностранец был выдворен за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.

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