Грозный, , 12:39 — REGNUM

В Чечне совершено двойное убийство. Убиты две жительницы станицы Гребенская Шелковского района — 27 и 53 лет. В совершении преступления подозревается 17-летняя девушка, которая приходится убитым сестрой и дочерью, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.

«Семнадцатилетняя подозреваемая проживала с родителями и старшей сестрой в частном домовладении и на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения к сестре», — сообщает СКР.

Около 03:00 23 августа в семье произошла ссора, в ходе которой девушка ударила несколько раз ножом сестру, а потом мать, которая пыталась за нее заступиться. В результате полученных ножевых ранений обе женщины скончались на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц». В настоящее время назначена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении несовершеннолетней подозреваемой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 26 августа задержан подозреваемый в убийстве матери. Сын убил 63-летнюю женщину в результате семейного скандала.