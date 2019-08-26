Джугу, , 12:46 — REGNUM

В северо-восточном районе Демократической Республики Конго Итури вновь вспыхнули боевые действия, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение представителей армии.

Представители конголезской армии заявили, что вооруженные силы потеряли трех солдат и устранили 20 боевиков в ходе беспорядков в ночь с пятницы, 23 августа, на субботу, 24 августа, в районе Джугу.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что нестабильность вынудила более 300 000 жителей северо-востока ДР Конго покинуть свои дома, особенно людей, спасающихся от беспорядков на территории Джугу.

Власти страны сообщили, что по меньшей мере 160 мирных жителей погибли в Итури за июнь в ходе столкновений с боевиками.