Находка, Приморский край, , 12:32 — REGNUM

В приморском городе Находка в результате взрыва боевой гранаты в жилом доме погибли два человека, ещё два пострадали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Находке в 17:00 по местному времени (10:30 мск) в жилом доме взорвалась, предположительно, граната. В результате взрыва два человека погибли на месте. Есть пострадавшие — точно известно о двух.

Правоохранительные органы пока ситуацию не комментируют. Ведётся проверка и сбор данных.

По информации некоторых источников, взрыв произошёл на первом этаже в жилом доме по улице Заводская. Однако есть сведения, что граната взорвалась во дворе при неосторожном обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа из-за пожара на складе боеприпасов под Ачинском начали взрываться артиллерийские снаряды. Один человек погиб, 15 — пострадали.