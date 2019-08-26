Москва, , 12:31 — REGNUM

В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины 1956 года рождения, сообщает 26 августа «РенТВ».

По информации СМИ, задержанный является сыном погибшей и расправился с ней после семейного скандала.

В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве сообщили журналистам, что проводится доследственная проверка. 25 августа тело женщины нашли в квартире до по Новинском бульвару с «множественными телесными повреждениями в области головы».

По результатам проверки следователи вынесут процессуальное решение.