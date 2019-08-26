Находка, Приморский край, , 12:41 — REGNUM

Два человека погибли в городе Находке Приморского края при взрыве в жилом доме, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 26 августа пресс-служба краевого управления СКР.

Отмечается, что «самовоспламенение неустановленного предмета» произошло в помещении общей кухни жилого дома. Погибли двое 57-летних мужчин, еще два человека пострадали.

На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этаже четырёхэтажного дома в Находке взорвалась, предположительно, боевая граната.

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