Уфа, , 12:29 — REGNUM

Вылет самолета из Уфы в Москву на 10 часов перенесла авиакомпания «Икар», 26 августа сообщает пресс-службы аэропорта Уфы.

Самолет (cc) confused_me

По сообщению пресс-службы, вылет самолета отложили из-за технических неполадок на бору судна.

Самолет должен был вылететь из уфимского аэропорта в 3:50 часов по московскому времени.

Всем пассажирам предоставлено питание и напитки. Кроме этого, руководство авиакомпании планирует предоставить ожидающим пассажирам гостиничные номера.

Вылет Боинга-737 из Уфы запланирован в 13:55 часов.