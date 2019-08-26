Лондон, , 16:39 — REGNUM

25 августа на карнавале в лондонском районе Ноттинг-Хилл задержали 97 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом 26 августа передает Daily Mail со ссылкой на пресс-служба Скотленд-Ярда.

В сообщении Скотланд-Ярда говорится, что задержанные подозреваются во владении наступательным оружием, нанесении тяжких телесных повреждений, в нарушении общественного порядка, а также в сексуальных преступлениях.

11 офицеров полиции получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, Ноттинг-Хиллский карнавал ежегодно проводится в округе Кенсингтон и Челси в течение двух выходных в августе. Этот фестиваль считается крупнейшим праздником в Европе, представляющим традиции и обычаи выходцев из стран Африки и Карибского бассейна.