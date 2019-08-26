Черекский район, , 12:13 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии сель сошел на дорогу, ведущую к альплагерю «Безенги». Отрезанными от мира оказались 195 человек, в том числе 14 детей сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе республиканского управления МЧС. Инцидент произошел 25 августа утром, около 08:45.

На место происшествия сразу же выехали спасатели. По данным ведомства, в туристическом лагере имеются запасы питьевой воды и продуктов питания. Есть также медицинский пункт. Кроме того, имеется пеший проход, по которому можно в случае необходимости вывести людей из лагеря в обход селевого потока.

К вечеру 25 августа движение на дороге было восстановлено, но полностью она пока не расчищена, поэтому МЧС обратилось к жителям и гостям республики с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года селевые потоки сошли на участок федеральной трассы Прохладный — Баксан — Азау. В районе населенного пункта Верхний Баксан было перекрыто движение автотранспорта.