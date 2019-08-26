Сатка, Челябинская область, , 12:12 — REGNUM

В челябинской Сатке маршрутка с пассажирами угодила в ДТП. Авария произошла утром 26 августа, сообщили журналистам представители ГИБДД.

Столкнулись маршрутка и «ВАЗ-2121». В автобусе пострадали шесть пассажиров. Их отправили на амбулаторное лечение.

Как пишет «Первый областной», всего травмы получили восемь человек. Вначале «Нива» столкнулась со встречной машиной «Ладой» и уже потом с автобусом. Водители и пассажир «Нивы» были госпитализированы.